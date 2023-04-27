Гигиена спереди назад: как женщине сохранить ощущение свежести «там»

Существует несколько простых правил, которые позволят женщине сохранить ощущение свежести в интимной зоне и не занести туда инфекцию. Их перечислила акушер-гинеколог Татьяна Трубина.

Она рекомендует выбирать нижнее белье из хлопка или других натуральных тканей. Синтетика при долгом контакте с кожей создает парниковый эффект. Также немаловажен размер: женщина должна обращать внимание на его соответствие объемам тела.

Гинеколог рекомендовала отказаться от ежедневных прокладок. Они изготовлены из синтетических материалов и создают идеальные условия для размножения вредной микрофлоры.

Для подмывания лучше купить средство с нейтральным pH. Большинство средств представляют собой обычное мыло с щелочным рН. Такой продукт может легко навредить.

Трубина обратила внимание на правильную гигиену половых путей: мытье должно осуществляться спереди назад и только снаружи.

Еще один совет гинеколога – не мыть слизистую влагалища и не спринцеваться. Это «сдвинет» рН в сторону щелочной среды.

Шестое правило – отказ от стрингов. Ношение трусов в виде тонкой полоски ткани приводит к попаданию во влагалище микрофлоры кишечника. Это провоцирует появление цистита и вагинита, сообщает Life.ru.

Ранее эксперт рассказал, как по нижнему белью можно определить характер женщины.