Перенесла десять операций: у студентки обнаружили рак по язвам на языке

21-летняя студентка в Великобритании лишилась части языка из-за рака. Смертельное заболевание обнаружили после того, как лечение от воспалений не помогло.

Студентка думала, что язвы возникли вследствие стресса на экзамене. Но антибиотики не убрали язвы, а состояние ухудшалось.

Проблемы начались в 19-ть. Болезненные язвы покрыли половину языка и деформировали его. Она даже не могла высовывать язык. Позже добавились другие симптомы: девушка стала сильно уставать, ее губы опухли и покраснели, появилась сыпь вокруг них, похожая на аллергию, ощущалась боль в миндалинах.

Рак определили по биопсии. В итоге девушке удалили две трети языка – потребовались 10 операций. Медикам удалось восстановить язык из части бедра.

Девушка буквально училась заново ходить и говорить.

Напомним, опухоль может развиваться не только на языке, но и на щеках, губах, деснах. На это указывают незаживающие несколько недель язвы, расшатывание зубов, изменения речи, включая шепелявость.

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