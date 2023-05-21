ВИЧ и правила безопасности: о чем нужно знать, чтобы не заразиться

В мире по сей день существует стигма и дискриминация людей с ВИЧ-положительным статусом, хотя антиретровирусная терапия позволяет предотвратить переход в стадию СПИДа, снижая вирусную нагрузку на инфицированный организм. А это значит, что люди с ВИЧ абсолютно безопасны для окружающих и своих партнеров. Узнали у врача-инфекциониста Анфисы Шагиной, изменилось ли отношение россиян к ВИЧ-положительным людям.

По словам специалиста, большую роль в осознании того факта, что люди с ВИЧ, принимающие терапию, абсолютно безопасны, играет консервативность общества. Молодежь и подрастающее поколение проще относится к вирусу, а вот старшее хорошо помнит заголовки газет пару десятков лет назад, кричащих о том, что СПИД – чума 20 века, и болеют им только определенные группы населения (потребители инъекционных наркотиков, коммерческие секс-работники).

«Это не дает многим людям относиться к ВИЧ спокойно, причем, чаще всего, их страхи не имеют под собой объективной основы, ведь даже если они и были актуальны когда-то, то с тех пор стратегия и тактика лечения серьезно изменились», - поясняет Шагина.

Кроме того, сказывается и низкая информированность общества о путях передачи ВИЧ. Люди не знают о том, как передается вирус, не знают, что бОльшая часть людей, получивших вирус ВИЧ, ведет абсолютно обычную социальную жизнь – имеет семью, детей и работу. Общество не интересуется подобными темами. А зря, ведь это может коснуться каждого, а элементарные знания и правила позволяют сохранить здоровье.

Что делать обычному человеку, чтобы не инфицироваться ВИЧ

Не секрет, что самый часто встречающийся путь передачи инфекции – половой, он возможен при любых видах сексуальных контактов, поэтому важно всегда использовать презерватив, даже при оральном сексе. Важно заботиться о здоровье и не стесняться сдавать анализы вместе с партнером на ВИЧ и гепатиты, если вы решите отказаться от использования контрацепции, подчеркивает врач-инфекционист.

Еще один способ передачи – через кровь, поэтому любые инъекции, например, в медицинских центрах, должны проводиться исключительно одноразовыми инструментами.

Третий путь передачи – от матери ребенку, поэтому в период беременности важно сдавать анализ на ВИЧ.

«Существует такое понятие, как серонегативное окно, когда вирус уже попал в кровь, но его еще нельзя обнаружить. Этот период может длиться от двух недель до трех месяцев, поэтому важно обследовать не только маму, но и отца ребенка. Если ВИЧ обнаружили, то нужно сразу начинать принимать АРВТ, в идеале начать принимать их до зачатия или сразу, как стало известно о наличии вируса», - отметила Шагина.

В заключение она добавила, что препараты снижают риск передачи ВИЧ с 30 до 1-2%.

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