В России нашли предприятие с опасной болезнью коров, которая приводит к раку у людей

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам выявило предприятие, которое с 2013 года неблагоприятно по лейкозу коров. Оно отнесено к чрезвычайно высокой категории риска.

Об этом говорится на сайте ведомства. Специалисты проверили предприятие ООО «Русаковское».

Были выявлены некоторые нарушения: предприятие полностью не огорожено, не имеет площадки для хранения биологических отходов, не выполняет мероприятия по оздоровлению скота от лейкоза.

В отношении компании возбудили административное дело. Руководству выдали рекомендации по оздоровлению скота.

Агентство URA.RU узнало, что лейкоз коров – крайне опасное заболевание, которое передается человеку. Как рассказала изданию эпидемиолог частной клиники, болезнь может привести к развитию лимфомы у человека и заболеваний нервной системы.

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