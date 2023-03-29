В России нашли предприятие с опасной болезнью коров, которая приводит к раку у людей
Фото: Freepik
Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам выявило предприятие, которое с 2013 года неблагоприятно по лейкозу коров. Оно отнесено к чрезвычайно высокой категории риска.
Об этом говорится на сайте ведомства. Специалисты проверили предприятие ООО «Русаковское».
Были выявлены некоторые нарушения: предприятие полностью не огорожено, не имеет площадки для хранения биологических отходов, не выполняет мероприятия по оздоровлению скота от лейкоза.
В отношении компании возбудили административное дело. Руководству выдали рекомендации по оздоровлению скота.
Агентство URA.RU узнало, что лейкоз коров – крайне опасное заболевание, которое передается человеку. Как рассказала изданию эпидемиолог частной клиники, болезнь может привести к развитию лимфомы у человека и заболеваний нервной системы.
Ранее мы писали, как правильно приготовить напиток от рака.