Нужны лимоны: врач рассказал, как правильно приготовить напиток от рака

Существуют четыре простых способа, которые помогут предотвратить развитие онкологии. Их назвал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Первый совет – отказаться от кофе на завтрак. Этот напиток лучше всего употреблять после 9 утра и отдельно от еды.

Второй и главный совет – начинать утро с лимонной воды. Напиток готовится очень просто: на 1 стакан теплой воды потребуются 2 ломтика лимона. Вода должна иметь температуру 45-55 градусов.

В день допускается прием не более 2 литров воды с лимоном. Она принимается за 40-45 минут до еды. Напиток готовят непосредственно перед употреблением.

Лимонная вода противопоказана натощак людям с болезнями ЖКТ и почек.

Третий совет – обязательно завтракать в первый час после пробуждения.

Врач также рекомендовал 10 минут посвящать простым физическим упражнениям.

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