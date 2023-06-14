В последнее время происходит часто: проктолог рассказала об анальных трещинах после нестандартного секса

После нестандартного секса с высокой долей вероятности возникнут анальные трещины. Об этом заявила врач-проктолог Светлана Зинкеева.

По словам специалиста, «в последнее время такое происходит достаточно часто». Врач объяснила, что слизистая прямой кишки создана не для полового акта, а для других целей.

«Поэтому анальный секс с очень высокой вероятностью может привести к образованию трещин», - заявила медик.

Для борьбы с трещинами врач использует комплексное лечение: оно включает удаление геморроидальных узлов, а также мази и свечи. Зинкеева объяснила, что выбранный вариант лечения зарекомендовал себя.

В некоторых случаях используют радиоволновой аппарат – он дает длительный обезболивающий эффект.

Врач напомнила, что лучше предупредить появление трещин, чем их лечить. В случае предрасположенности к развитию трещин следует регулярно обследоваться у проктолога.

Ранее другой проктолог заявил, что семяизвержение внутрь при анальном сексе приводит к раку.