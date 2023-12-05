ЗДОРОВЬЕ
16:07, 05 декабря 2023
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В Москве прошел бранч в рамках премии RE.AWARDS

В Москве прошел бранч в рамках премии RE.AWARDS

© Предоставлено пресс-службой

17 ноября в ресторане «Винил и Вино» в Москве состоялся бранч в рамках премии RE.AWARDS. Напомним, что RE.AWARDS – это крупнейшая премия в сфере wellness, которая в этом году пройдёт уже в 9-й раз.

Wellness – недавно вошедшее в обиход слово, означающее состояние хорошего физического и ментального здоровья как результат правильного питания, разумной физической активности и полезных привычек.

© Предоставлено пресс-службой

На мероприятии в ресторане собрались более 60 крупнейших блогеров Москвы и представителей СМИ. Основной темой, объединивших гостей, стала любовь и внимание к развитию wellness индустрии.

Гости мероприятия знакомились, пробовали новинки от партнеров RE.AWARDS, слушали лекции от спикеров и все больше узнавали о мире ЗОЖа и красоты.

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