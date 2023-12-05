В Москве прошел бранч в рамках премии RE.AWARDS

17 ноября в ресторане «Винил и Вино» в Москве состоялся бранч в рамках премии RE.AWARDS. Напомним, что RE.AWARDS – это крупнейшая премия в сфере wellness, которая в этом году пройдёт уже в 9-й раз.

Wellness – недавно вошедшее в обиход слово, означающее состояние хорошего физического и ментального здоровья как результат правильного питания, разумной физической активности и полезных привычек.