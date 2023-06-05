В Москве медики спасли жизнь пациенту с тромбом, мигрировавшим в мозговую артерию

Врачи МОНИКИ спасли 60-летнего пациента с ишемическим инсультом. Тромб уже мигрировал в мозговую артерию. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

Источник утверждает, что врачи для извлечения тромба провели в оперативном порядке эндоваскулярную тромбоэктомию. Отмечается, что у пациента не двигалась левая рука и нога, а также пропала мимика левой половины лица.

«Для выполнения операции использовался современный малоинвазивный сосудистый доступ через артерию на запястье, через которую в правую среднюю мозговую артерию был проведен катетер для аспирации тромба», – рассказал рентгенэндоваскулярный хирург Максим Капранов.

Хирургическое вмешательство провели в кратчайшие сроки, так как каждая минута была равна гибели почти двух миллионов нейронов. Результат действий врачей — полное восстановление церебрального кровотока.

По словам Капранова, применение такой технологии было наиболее безопасным, поскольку снижается риск различных осложнений.

Заведующая неврологическим отделением Ольга Фурман подчеркнула, что после операции пациент чувствовал себя хорошо, мог стоять и ходить. Также ему были назначены лекарства для профилактики тромбоэмболических осложнений и ранняя реабилитация — занятия с логопедом, массаж, гимнастика, магнитотерапия.

Пациента уже выписали в удовлетворительном состоянии. Он будет находиться под наблюдением невролога.

Ранее сообщалось, что в Иркутске врачи спасли жизнь ребенку с пулей в области сердца. Как стало известно, местные жители обратились за помощью в клинику. Они утверждали, что их маленький сын получил пулевое ранение, и инородное тело осталось внутри. При этом не уточняется при каких именно обстоятельствах это произошло.