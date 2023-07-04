«В этом ошибка»: наличие полипов может указывать на рак

Полипы в кишечнике могут эволюционировать в раковые новообразования. Поэтому борьба с ними крайне важна – это позволит предотвратить развитие рака кишечника.

Подробнее о полипах в своем Telegram-канале рассказал хирург-онколог Иван Карасев. Специалист заявил, что образованию полипов способствуют хронический гастрит, язвенная болезнь, болезнь Крона, колиты. В основе этих болезней часто лежит хеликобактерная инфекция. Если ее не пролечили, полипы образуются снова, даже после удаления.

«Вроде не болит, не беспокоит и кажется, что все нормально. В этом-то и ошибка», - обратил внимание медик.

Появление образований после удаления говорит о том, что в организме ничего не поменялось.

«Фактор, который содействует развитию воспаления, никуда не ушел», - подчеркнул Карасев.

Борьба с полипами – систематическое мероприятие. Она включает заботу об иммунитете и состоянии микрофлоры кишечника, контроль питания и регулярное посещение врача.

Ранее мы писали, с какого возраста мужчинам и женщинам надо начинать проверяться на рак.