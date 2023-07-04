«В этом ошибка»: наличие полипов может указывать на рак
Онколог рассказал, что борьба с полипами позволит предотвратить развитие рака кишечника.
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Полипы в кишечнике могут эволюционировать в раковые новообразования. Поэтому борьба с ними крайне важна – это позволит предотвратить развитие рака кишечника.
Подробнее о полипах в своем Telegram-канале рассказал хирург-онколог Иван Карасев. Специалист заявил, что образованию полипов способствуют хронический гастрит, язвенная болезнь, болезнь Крона, колиты. В основе этих болезней часто лежит хеликобактерная инфекция. Если ее не пролечили, полипы образуются снова, даже после удаления.
«Вроде не болит, не беспокоит и кажется, что все нормально. В этом-то и ошибка», - обратил внимание медик.
Появление образований после удаления говорит о том, что в организме ничего не поменялось.
«Фактор, который содействует развитию воспаления, никуда не ушел», - подчеркнул Карасев.
Борьба с полипами – систематическое мероприятие. Она включает заботу об иммунитете и состоянии микрофлоры кишечника, контроль питания и регулярное посещение врача.
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