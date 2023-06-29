С 21 года: в каком возрасте нужно начинать проверяться на рак мужчинам и женщинам

Женщинам с 21 года обязательно нужно проверяться на предмет возможных предопухолевых заболеваний шейки матки, а с 39 лет даже при отсутствии симптомов делать маммографию. Об этом сообщил хирург-онколог, академик РАН, директор Московского клинического научного центра Игорь Хатьков, отвечая на вопрос Пятого канала, в каком возрасте и как правильно нужно проверяться на рак.

По словам специалиста, мировая медицина разработала рекомендации к исследованиям на предмет предопухолевых состояний. Они учитывают, в каких органах рак развивается чаще всего, а также возраст, когда наступает максимальный риск им заболеть.

Для женщин этот возраст составляет 21 год для проверки шейки матки и 39 – для диагностики состояния молочных желез.

«Если беспокоит, то, соответственно, раньше», — предупредил врач.

Мужчинам следует с 45 лет делать следующие базовые вещи: контролировать простатспецифический антиген и выполнять гастро-колоноскопию. Курильщикам, чей стаж превышает 10 лет, рекомендуется компьютерная томография легких.

Хатьков заявил, что эти вещи «нужно делать обязательно на предмет ранней диагностики онкологических заболеваний». В противном случае все станет сложнее и приведет к большим затратам.

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