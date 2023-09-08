«Уже начала уходить из жизни»: 74-летней россиянке удалили гигантскую опухоль из мозга

В Челябинске врачи удалили 74-летней пациентке огромную опухоль из мозга. Женщина уже начала уходить из жизни и впадать в кому.

Подробности сообщает сайт 74.ru.

Опухоль выявили на МРТ. Она имела размеры 15 на 12 сантиметров и занимала почти всю височную долю.

В ситуации с пациенткой был высокий риск смерти: ситуацию осложняли астма, возраст, перенесенный недавно коронавирус, а также локация и размеры образования. Врачи решились на операцию – медикам удалось практически тотально удалить опухоль.

Пациентка забила тревогу, когда в начале года заметила у себя странную забывчивость. Она призналась: «А я уже начала уходить из этой жизни — в кому впадать».

После операции ей пришлось заново учиться есть и ходить, осваивать телефон. Она назвала сделанное врачами «человеческим подвигом».

Ранее 21-летний хоккеист Родион Амиров умер из-за опухоли мозга. Ее обнаружили в феврале, спортсмен прошел курс химиотерапии, но лечение не помогло.