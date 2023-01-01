Ужасные последствия: женщин предостерегли от обедов вместе с подругами

Женщины, обедающие в компании, потребляют гораздо больше калорий, чем те, кто ест в одиночестве. К такому выводу пришли эксперты Daily Mail.

Согласно их наблюдениям, женщины потребляют в среднем на 150 калорий больше за один прием пищи, когда едят с друзьями. Специалисты рекомендуют заранее планировать прием пищи вне дома и выбирать здоровую еду. В качестве доказательства этой теории привели результаты одного из исследований.

«В одном лабораторном эксперименте 26 женщин в течение трех дней каждый прием пищи осуществляли вместе с подругой, а еще три дня участницы эксперимента ели в одиночестве. Так вот, женщины съели в среднем на 540 калорий больше за три дня, когда у них были компаньоны за столом», – отмечается в сообщении.

Также ученые сделали вывод, что средняя женщина может потолстеть на 4 килограмма в год, если она хотя бы раз в день ест вместе с другими.

«Люди могут переедать, потому что их отвлекает дружеская беседа. Но эксперты также считают, что мы, возможно, эволюционировали, чтобы есть больше в группах, поскольку это был единственный способ гарантировать справедливую долю во времена наших предков охотников-собирателей», – заключается в сообщении.

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