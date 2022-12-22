Эксперт по питанию рассказала, когда лучше всего пить чай

Запивать обильную пищу чаем вредно, между едой и чаепитием должно пройти не менее 40 минут.

Древние китайцы не случайно культивировали процесс чаепития, категорически разводя его с обычным приемом пищи.

Танины – дубильные вещества, отвечающие за вкус этого напитка – это природные антиоксиданты, к тому же обладающие и антимикробным воздействием на наш организм.

Однако, по мнению эксперта по питанию Маргариты Львовой, они же препятствуют усвоению железа, содержащегося в пище.

Именно по этой причине чаем не стоит запивать жаркое или салат. Едим отдельно, чаевничаем отдельно.

Безопасное количество чашек чая в день зависит от того, есть ли у нас, к примеру мочекаменная болезнь или почечная недостаточность.

Ориентировочная норма для здорового взрослого человека – 400 мл в течение суток, лучше в первой половине дня.

А вот в пакетированном чае искать танины бессмысленно. Этот напиток роднит с настоящим чаем только название и цвет, - уверен эксперт. Значит, им и будем запивать обеды и ужины!