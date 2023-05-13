Установлен рекорд выброса спермы в длину и высоту

Издание «Росбалт»* (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) опубликовало несколько мужских сексуальных «подвигов» из Книги рекордов Гиннесса. Один из них связан с высотой и длиной выброса спермы.

По информации источника, житель Гамбурга Хорст Шульц установил рекорд по этим показателям. Он «выстрелил» семенем на 5 метров 71 сантиметр в длину и на 3 метра 76 сантиметров в высоту.

Отмечается, что в момент фиксации рекорда скорость выброса составила 69 км/ч. Никаких описаний, как тренировался Шульц, не приводится.

Издание пишет, что среднестатистический мужчина эякулирует скромнее: примерно на 20 сантиметров, а скорость полета спермы в самом начале составляет 45 км/ч.

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