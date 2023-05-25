Уролог рассказал россиянкам, почему после секса первым делом нужно сходить в туалет

Сразу после полового контакта женщинам следует бежать не в душ, а в туалет. Если не опустошить мочевой пузырь, то возникает риск появления посткоитального цистита. Об этом в своем Telegram-канале написал уролог-андролог Мануэль Забитцер.

Он отметил, что большинство женщин первым делом принимают душ. О том, куда стоит идти на самом деле, знают не все.

«После близости тебе обязательно нужно помочиться», - сообщил специалист.

Он добавил, что если этого не делать, то женщина приближает появление посткоитального цистита.

«Посткоитальный цистит - это цистит, который возникает после полового контакта. Вредные бактерии так и хотят заполучить твой мочеиспускательный канал», - разъяснил врач.

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