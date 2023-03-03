Все, что вы хотели знать о сперме, но боялись спросить: эксперт раскрыл тайны эякуляции

Мужская сперма – понятие собирательное. Она состоит из сперматозоидов и среды, в которой они обитают – спермоплазмы.

Поэтому то, что сопутствует половому акту в органолептическом смысле, правильнее называть спермоплазмой.

Интервью по материалам встречи журналистов «Газета.Ru» с руководителем отделения «Центр мужского здоровья» Гусейном Садыковым дает множество интересной информации относительно специфических особенностей эякулята. Так, по заверением эксперта, ананасы, персики, дыни огурцы и томаты при частом употреблении придадут сперме сладковатый оттенок.

Чеснок, лук, перец и жареное мясо – добавят остроты. А вот запах и цвет меняются лишь при воспалительных процессах, например, при увеличении уровня лейкоцитов.

Слух о том, что мужская сперма полезна для женского организма, не более чем народный миф. Полезен сам факт близости с партнером.

Сообщается, что сама по себе сперма биологически не может влиять на женский гормональный фон, поэтому вызвать сыпь на коже мужские выделения не способны. А вот женский оргазм и связанные с ним эмоции действительно могут вызвать временный гормональный дисбаланс. Однако это – очень индивидуально, и, в любом случае, быстро стабилизируется.

На вопрос о том, отражается ли на качестве спермы вино и крепкие напитки, употребляемые во время романтического вечера, Садыков отвечает следующее:

«Если под качеством понимать способность спермоплазмы поддерживать качественную среду для сперматозоидов, то да, влияет. Причем практически сразу. А вот восстановление среды происходит в течение полутора месяцев. Именно поэтому перед зачатием супругам не рекомендуют принимать алкоголь».

В случае, когда объем сперм снижается - не стоит сразу подозревать партнера в измене. Тут дело может быть и в возрасте, и в некоторых заболеваниях. Для молодого человека, ведущего регулярную половую жизнь с частотой 2-3 раза в неделю, уменьшение количества выделяемой спермы – это повод обратиться к врачу.