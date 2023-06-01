Уролог Морозов ответил, может ли мочевой пузырь лопнуть, если долго терпеть

Бытует мнение, что мочевой пузырь может лопнуть, если долго терпеть и не идти в туалет. Директор Института Вельтищева Дмитрий Морозов развеял миф и рассказал, что орган может разорваться лишь при определенных обстоятельствах. Об этом сообщается на сайте Пятого канала.

По словам эксперта, долгое удержание мочи не наносит серьезного вреда здоровью. Но, если так делать регулярно, то могут возникнуть неприятные последствия.

«Мочевой пузырь не может лопнуть. Потому что у нас есть мочеиспускательный канал, в самом плохом случае человек просто не удержит мочу», — отмечает специалист.

Орган может разорваться только из-за травм или ударов. Например, во время дорожно-транспортного происшествия или из-за падения с большой высоты.

Подчеркивается, что если мочевой пузырь все-таки лопнул, то это может привести к перитониту — воспалению брюшной полости.

Эксперт обращает внимание, что иногда даже возможен летальный исход. Но если вовремя оказать помощь, то процесс лечения органа проходит без осложнений.

Поэтому, если появляются неприятные ощущения, то необходимо незамедлительно обратиться за помощью к специалисту.