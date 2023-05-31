Курильщиков предупредили об опасности полностью потерять слух

Терапевт, эндокринолог, кардиолог и кандидат медицинских наук Алексей Жито рассказал, что из-за курения у человека могут возникнуть краткосрочные и долгосрочные нарушения слуха. Об этом сообщается на сайте Life.ru.

Эксперт заявил, что в табачном дыме, в парах от электронных сигарет, паронагревателей есть краткосрочные токсиканты.

«При их употреблении происходит острое повреждение нервных волокон, в том числе слуховых, поэтому возможно наступление кратковременного ухудшения слуха», – заявил Жито.

Он добавил, что более известны долгосрочные последствия от курения. Например, курение нарушает работу слизистой оболочки уха, горла и носа. Из-за этого нарушается нормальная функция носа, ухудшается отток бактерий, слизи становится больше.

«Вместо того чтобы предотвращать инфекцию, она начинает там размножаться», — сказал врач.

Кроме этого, инфекция из носовых пазух может переходить на среднюю слуховую трубу и барабанную перепонку, вследствие чего нарушается работа органов слуха.

По словам доктора, из-за курения также появляются сосудистые нарушения, постепенно атрофируется слуховой нерв, человек может полностью перестать слышать.

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