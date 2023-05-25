Употреблять для потенции: раскрыта польза пчелиного клея для мужского здоровья

Прополис, или пчелиный клей, полезен для потенции. Об этом заявил уролог-андролог Мануэль Забитцер.

В личном Telegram-канале он опубликовал пост под названием «Прополис для твоей потенции». Специалист указал, что мужскому здоровью вредят стресс, экология и неправильный образ жизни.

Прополис выполняет несколько функций, отметил врач: ежедневное употребление пчелиного клея повысит иммунитет, успокоит нервы, уменьшит старение, усилит выработку гормонов.

Забитцер рекомендовал употреблять прополис при воспалениях простаты: он остановит развитие этого процесса, уберет спазм и справится с микробами.

«Употребляй как можно чаще здоровую пищу, так ты ещё дольше сможешь продлить свою мужскую силу», - в заключение посоветовал медик.

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