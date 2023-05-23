Улучшение потенции: топ-5 способов, о которых знают не все

По словам эксперта, улучшить самочувствие можно при применении мер коррекции образа жизни. Всего врач перечислил 5 способов, о которых знают не все, однако они полезны для мужчин с любым весом и могут улучшить состояние сосудов половых органов.

1. Занимайтесь физической активностью и сексом в светлое время суток.

Солнечные ванны, физическая и кардиоактивность 30 минут в день - это хорошо для сердца, а значит и для потенции. Чем дольше мужчина находится в условиях сумерек и приглушенного освещения, тем больше у него вырабатывается мелатонина. Этот гормон успокаивает организм, помогает заснуть, но не способствует повышению либидо. Поэтому рекомендуется заниматься сексом при свете.

2. Избавляйтесь от стресса при помощи естественных способов.

Для улучшения потенции стоит обратить внимание на йогу, восточные практики дыхания и медитации, разговоры по душам.

3. Правильно расставляйте акценты в питании.

Употребляйте большое количество растительной пищи. Ограничьте употребление жирной еды животного происхождения. Умеренно пейте алкоголь, лучше отдавайте предпочтение 1 бокалу красного вина каждые 1-2 дня. В нем содержатся флавоноиды – это антиоксиданты, укрепляющие стенки сосудов и благотворно влияющие на состояние сердца.

4. Не забывайте о витаминах и микроэлементах.

Добавьте в свой рацион травы, витамины и микроэлементы. Цинк помогает увеличить количество спермы и подвижность сперматозоидов, что благоприятно сказывается на способности к зачатию. Витамин Е оказывает влияние на функционирование половых желез, способствуя повышению уровня тестостерона. Также не забывайте о девясиле – он способствует усилению кровоснабжения половых органов и увеличению подвижности сперматозоидов.

5. Употребляйте в пищу продукты, способствующие улучшению потенции.

Существует целый ряд продуктов, помогающих справиться с проблемами с эрекцией. Среди них лук, чеснок, перец чили для стимуляции кровообращения, бананы для нормализации кровяного давления и повышения либидо, авокадо, оливковое масло, тунец, лосось для улучшения кровотока, арахис, фасоль (содержит витамин B1, ответственный за прохождение нервных сигналов от мозга к другим частям тела), кофе (расширяет сосуды, усиливает кровоток, действуя подобно виагре).

Важно помнить, что сочетание правильного образа жизни с выполнением рекомендаций врача поможет вам в решении такого важного вопроса как потенция и вернет вам полноценную сексуальную жизнь.