Уменьшится на 2,5 см и искривится: шесть вещей произойдут с половым органом после 45 лет

С возрастом мужской половой орган изменится. Когда это случится, точно неизвестно, у некоторых изменения наблюдаются после 45-50 лет. Нужно быть готовыми к шести вещам.

Во-первых, мужская мошонка провиснет – это происходит со всеми. На функцию мужчины это никак не повлияет. Особенно требовательные к себе мужчины могут подтянуть мошонку при помощи хирургического вмешательства – специалисты обрезают лишнюю кожу.

Во-вторых, с годами пенис станет меньше. Потеря в длине обычно не превышает 2,5 см.

В-третьих, половой орган поменяет цвет – головка не будет пурпурно-розового цвета. Также орган может потерять чувствительность – для достижения эрекции потребуется больше времени, чем раньше.

В-четвертых, с возрастом мужчины лысеют, в том числе в интимной зоне. Со временем волос на лобке может совсем не остаться.

В-пятых, не исключено искривление полового органа со временем вправо или влево.

В-шестых, все более актуальной становится проблема эректильной дисфункции. В таком случае нужно консультироваться с врачом.

Ранее мы писали, что ученые рассчитали размер полового органа у мужчин с крупным носом.