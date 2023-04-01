Более длинный: ученые рассчитали размер полового органа у мужчин с крупным носом

Японские ученые провели исследование и пришли к выводу о зависимости длины мужского полового органа от размеров одной части тела. Речь идет не о ногах – многие верят, что чем они больше, тем размер достоинства длиннее.

Эксперты заявили, что размер пениса связан с одной частью лица, а именно носом. Ученые рассчитали – у мужчин с крупным носом половой орган более длинный. Его минимальная длина составляет 13,5 см.

Обладатели небольших носов имеют половой орган длиной около 10,4 см.

Ученые взяли для исследований 126 умерших мужчин. Их пенисы измеряли в течение трех дней после смерти.

Для этого специалисты растягивали орган до упора и сравнивали его с разными частями тела, в том числе с длиной ступней.

В итоге была подтверждена связь размера пениса с длиной носа.

Важно, что в исследовании участвовали только японцы в возрасте от 30 до 50 лет. Для более точных представлений о связи размера носа и пениса необходимо протестировать больше мужчин.

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