Ученые забили тревогу: фертильность мужчин во всем мире снизилась на 50%

Исследователи Еврейского университета Иерусалима выяснили, что за последние полвека ключевые показатели фертильности мужчин снизились примерно на 50%. С 1973 по 2018 гг. практически во всех регионах мира зафиксировано понижение концентрации половых клеток.

Профессор университета Хагай Левин заявил, что в текущем столетии этот процесс снижения мужской фертильности сильно ускорился. Пока ученые не могут назвать причину этого феномена, однако они предполагают, что он может быть связан с нарушениями в процессе формирования половых клеток внутри эмбрионов или же с токсинами и вредными привычками.

Всемирная организация здравоохранения представила печальную статистику, по которой около 10-15% семейных пар не способны произвести на свет естественным путем ребенка. Причем исследования показывают, что доля бесплодия у мужчин и женщин примерна равна.

Большинство случаев потери фертильности встречается в возрасте 40-55 лет. Однако велика вероятность бесплодия и в более раннем возрасте. Ученые называют несколько причин этому. Среди них вредные привычки, стиль жизни и генетическая предрасположенность.

Пять лет назад профессоры Еврейского университета Иерусалима представляли исследование по снижению мужской фертильности в развитых странах Запада, в России, Мексике и Австралии. Новая же работа доказывает, что феномен распространился и на регионы Африки, Латинской Америки, а также Западной, Южной и Юго-Восточной Азии.

Результаты научной работы показали, что сейчас человечество столкнулось с глобальной проблемой, которая в будущем будет только усугубляться. Чтобы предотвратить катастрофу, профессоры Израиля предлагают начать немедленную работу по изучению причин снижения мужской фертильности. Иначе доля бесплодных вырастет в ближайшее десятилетие.

Ранее сообщалось о забавном факте, что за время спецоперации мужчины стали чаще оргазмировать.