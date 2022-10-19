За время спецоперации мужчины стали чаще оргазмировать
Телеграм-каналы обратили внимание на регулярно появляющиеся объявления с предложениями спермы.
«Я молодой и привлекательный…хочу оставить после себя генетический след». «В связи с угрозой всеобщей мобилизации ищу девушку…для зачатия ребенка».
«Хочу стать суррогатным отцом, чтобы мой род продолжился… если мне не суждено прожить долго».
Подобных объявлений в интернете все больше. Как и биоматериала для суррогатного оплодотворения в крио-хранилищах, - сообщает один из подписчиков.
Истинные причины столь щедрого разбазаривания своей спермы социологам еще предстоит уточнить.
Есть предположения, что многие стремятся таким образом быстро получить секс, а потом сбежать на фронт.
Однако продекларированное желание хоть как-то поддержать разрушающийся на глазах отечественный генофонд, несомненно, похвально.
ФОТО: freepik.com