За время спецоперации мужчины стали чаще оргазмировать

Телеграм-каналы обратили внимание на регулярно появляющиеся объявления с предложениями спермы.

«Я молодой и привлекательный…хочу оставить после себя генетический след». «В связи с угрозой всеобщей мобилизации ищу девушку…для зачатия ребенка».

«Хочу стать суррогатным отцом, чтобы мой род продолжился… если мне не суждено прожить долго».

Подобных объявлений в интернете все больше. Как и биоматериала для суррогатного оплодотворения в крио-хранилищах, - сообщает один из подписчиков.

Истинные причины столь щедрого разбазаривания своей спермы социологам еще предстоит уточнить.

Есть предположения, что многие стремятся таким образом быстро получить секс, а потом сбежать на фронт.

Однако продекларированное желание хоть как-то поддержать разрушающийся на глазах отечественный генофонд, несомненно, похвально.

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