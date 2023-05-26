Ученые выяснили, какое количество секса в неделю помогает вывести камни из мочевого пузыря

Частый секс помогает камням выходить из мочевого пузыря. К такому выводу пришли индонезийские урологи.

Они провели исследование с участием 406 человек. Ученые пришли к выводу, что при оргазме и эякуляции шейка мочевого пузыря сокращается и расслабляется – это способствует выходу камней из мочеточника.

Оптимальное количество секса или мастурбации составляет 3-4 раза в неделю. Камни легко покидают организм с походом в туалет.

Обычно при небольших камнях в почках рекомендуют больше пить и принимать препараты для расслабления мышц мочевыводящих путей. Ученые считают, что занятия сексом могут стать дополнением к этой терапии или даже альтернативой.

Согласно их выводам, добровольцы, которые придерживались этой частоты занятий сексом, в 5,7 раза чаще избавлялись от камней. Им реже требовались дробление или прием обезболивающих.

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