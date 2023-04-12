Морщинки над губой: как распознать женщину, в жизни которой нет секса
Психолог назвала признаки, по которым видно отсутствие секса в жизни женщины.
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Отсутствие секса в жизни женщины видно невооруженным глазом. Все признаки назвала психолог Юлия Солис.
По ее словам, особа, у которой плохо обстоят дела с сексом, превращается из цветущей дамы в неухоженную и неинтересную особу. Мужчины чувствуют это и стараются избегать как общения, так и флирта.
Глаза такой женщины потухают, взгляд становится уставшим, общение с противоположным полом ей безразлично, на лице нет искренней улыбки. Отсутствие интима выдают морщинки выше верхней губы.
Женщина, вычеркнувшая секс из своей жизни, носит мешковатую одежду, не красится, не делает маникюр и запустила волосы.
«Все это приводит к тому, что женщина выглядит намного старше своего возраста, и это связано с внутренним состоянием, которое отражается снаружи», - утверждает психолог.
Примечательно, но даже секс «для здоровья» хорошим образом повлияет на внешний вид женщины, ведь связь с мужчиной предусматривает заботу и комплименты.
«Женщинам нужна любовь, без нее они быстро вянут и стареют», - заключила специалист в разговоре с Life.
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