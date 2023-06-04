Ученые выяснили, как понизить холестерин за ночь

Исследователи, работающие в Университете Иоганна Гутенберга (Германия) выяснили, что за ночь можно снизить уровень «плохого» холестерина в крови. Все дело в закрытом окне.

Оказалось, что мозг во сне более восприимчив к шуму, что вызывает состояние стресса. Из-за стресса в организме начинает вырабатываться кортизол, что в будущем приводит к скачку холестерина и вызывает высокое кровяное давление. Снизить уровень шума как раз и поможет закрытое окно в комнате, где человек проводит ночь.

Также ученые рассказали, что стресс от шума связан с далекими предками. Они воспринимали любой шорох как опасность.

Исследовали порекомендовали закрывать окна и летом. Особенно это касается жителей многоэтажек, расположенных рядом с трассой.

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