Ученые разработали новый метод выбора пола ребенка: сперматозоиды будут отсортированы

В США предложили выбирать пол ребенка методом сортировки сперматозоидов. Об этом сообщается на сайте Involta со ссылкой на журнал PLOS ONE.

Отмечается, что ученые из Медицинского колледжа в Нью-Йорке Weill Cornell Medicine нашли новый способ выбора пола ребенка. По их словам, этот метод совершенно безопасен и эффективен примерно в 80 % случаев.

Сообщается, что у этого метода есть «предшественник» - отбор по половому признаку уже оплодотворенных эмбрионов. Но он запрещен во многих странах и признан неэтичным.

Врачи захотели разделять сперматозоиды потенциального отца по наличию Х (отвечающей за женский пол) или Y (отвечающей за мужской пол) хромосомы. Х-хромосома при этом немного тяжелее. Новый метод уже протестировали на более чем сотне пар.

«59 из них желали, чтобы у них родилась девочка: исследователям удалось получить эмбрион женского пола в 79,1% случаев. Другие 56 пар хотели мальчика: метод сортировки семени дал 79,6% точности», – подчеркивается в сообщении.

Правда, некоторые ученые все же не согласны с тем, что метод является этичным. Они считают, что он мало чем отличается от отбора эмбрионов. Добавляется, что в будущем, например, благодаря подобным методам можно «заказать» себе ребенка с желаемым цветом кожи или глаз.

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