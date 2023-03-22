Ноутбук, белье и профессия: мужчинам назвали неочевидные причины импотенции

Причин импотенции может быть множество, в этом материале вы узнаете о самых нетривиальных. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Одной из причин эректильной дисфункции (ЭД) может стать ваш ноутбук. Дело в не радиосигналах или электромагнитном излучении – это безопасно для человека, а в обычном тепле. Особенно, если вы часто держите ноутбук на коленях.

«Тестикулы (яички) находятся в мошонке, как бы за пределами тела, как раз для того, чтобы поддерживать внутри температуру порядка 34-35 °С, а не 36,6 °С», – отмечается в сообщении.

Именно эта температура является обязательным требованием для нормального созревания сперматозоидов. А ноутбуки могут нагреваться на 8-10 °С за час.

В университете штата Нью-Йорк даже провели специальное исследование 29 мужчин в возрасте от 21 до 35 лет. Добровольцы держали включенный ноутбук на коленях в течение одного часа, и температура мошонки поднималась на 3 °С.

«Согласно исследованиям, такой регулярный нагрев может стать причиной бесплодия», – подчеркивается в сообщении.

Еще одной из причин импотенции может стать неправильный выбор мужского белья.

Одним из главных критериев при его выборе – удобство носки. Также нужно обратить внимание на то, насколько плотно белье прилегает к телу, ведет ли это к перегреву яичек и снижению притока крови к ним.

Также рекомендуется выбирать трусы из натуральных материалов: хлопок, лен.

Кроме этого, к нетривиальным причинам относят профессии, где вы почти не двигаетесь, а сидите на одном месте, например программисты, водители, офисные сотрудники и другие.

В качестве повышения потенции ученые рекомендуют пить много воды и чаще делать водные процедуры.

«Вода расслабляет, бодрит, снимает усталость, а также способна повысить мужскую эрекцию. Это обусловлено тем, что она улучшает кровообращение и расширяет кровеносные сосуды», – говорится в сообщении.

Пребывание на солнце тоже относят к способам повысить уровень мужского тестостерона в крови. По данным исследований, мужчины, которые в течение года достаточно обеспечивают организм витамином D, не страдают от недостатка полового влечения, выработки спермы и пониженного либидо.

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