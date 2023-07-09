Ученые разработали метод регенерации зубов

Ученые из Университетов Киото и Фукуи (Япония) нашли способ, после которого не будут нужны протезы или имплантанты зубов.

В ходе исследований специалисты предположили, что у людей с гипердонтией (врожденное состояние большого количества зубов) есть ген третьего ряда зубов, как у акул и грызунов. Они нашли «спящие почки» третьего поднабора зубов и создали моноклональное антитело, которое нацелено на активацию соответствующего гена.

Эксперимент показал, что ацеллюлярная молекулярная терапия эффективна для роста зубов. Ученые считают, что это поможет создать препараты для восстановления зубов.

Отмечается, что антитела пройдут проверку in vivo на других животных. Препарат для роста зубов может начать клинические испытания уже в июле 2024 года.

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