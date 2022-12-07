Ученые рассказали, какие опасности для здоровья несут шумные соседи

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с шумными соседями, которые любят устраивать вечеринки, делать ремонт или включать громкость телевизора на максимум. Ученые из Национального научно-исследовательского совета Канады считают, что шум может повлиять не только на наше настроение, но даже на здоровье!

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого создали в лаборатории обстановку, как в обычной квартире. Они записали громкие звуки ходьбы и падающих предметов, а потом воссоздали их с помощью различных техник и виртуальной реальности. Ученые дали послушать все это добровольцам, которые поделились своим мнением.

Оказалось, что отдельные громкие удары, к примеру топот или падение предмета, намного больше раздражают людей, чем непрерывные звуки – музыка или речь. Исследователи сошлись во мнении, что длительное воздействие неприятных звуков может привести к нарушениям сна и даже развитию сердечно-сосудистых заболеваний!

На этом эксперты не остановились. Они намерены и дальше изучать влияние звуков на здоровье человека, чтобы помочь архитекторам и разработчикам строительных норм создавать такие дома, в которых жителям будет комфортно даже с шумными соседями.

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