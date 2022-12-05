«Скорая помощь» для психики: 5 способов угомонить тревогу и беспокойное сознание

Быть здоровым – значит, чувствовать удовлетворение от неразрывной связи тела, сознания и духа. Страдающее тело обязательно ударит по духу и сознанию, неспособность осмыслить собственную жизнь и происходящее вокруг – по телу и духу, не нашедший баланса дух будет мучить тело и сознание беспокойством.

Мы всегда можем обратиться за помощью к специалисту в случае неспособности справиться с ворохом навалившихся проблем. Но что делать, если денег и времени на себя нет, а успокоить раздосадованную психику необходимо? Подготовили 5 простых способов привести себя в чувства в критические моменты.

Упражнение 1. Передышка

Позвольте себе на 10-15 минут в день понять, как вы дышите. Во-первых, это вернет вас в связку с телом, а во-вторых, успокоит буйного сознание, бесконечно перебирающее количество тел. Сконцентрируйтесь на кончике носа и следите за потоком воздуха. Не торопитесь. Дышите медленно и глубоко, заполняя легкие и живот.

Представьте себе, как со вдохом теплый солнечный свет проникает в вас через макушку, позвонок за позвонком, доходит до пяток и растекается по телу, а с выдохом все тревоги и скопившиеся за день негативные эмоции выходят из вашего тела. Дышите по схеме 4 х 4 х 4: четыре секунды на вдох, четыре - на задержку дыхания, четыре - на выдох. Так вам удастся выровнять дыхание и наполнить все клетки кислородом.

Упражнение 2. Прыжок в другого

Вообразите, будто вы – это вовсе не вы, а, скажем, Скарлетт О’Хара из «Унесенных ветром», Маргарита из романа Михаила Булгакова, Будда или Жанна д’Арк. Придумайте собственный образ, не стесняйтесь, позвольте себе стать персонажем из любимой книги или значимого для вас фильма. Посмотрите на ситуацию, в которой вы оказались, глазами выбранного вами героя. Понаблюдайте, как ваше отношение к событию меняется.

Возможность «побыть в образе» позволяет нам подумать, почувствовать и повести себя, как другая личность, находящаяся в ресурсном состоянии. Определив образ, ответы на вопросы каким быть и как поступить придут сами.

Упражнение 3. Инвентаризация

Встаньте в центре помещения, в котором вы находитесь и внимательно просканируйте его. Обратите особое внимание на мелкие детали, казавшиеся вам незначительными. Даже если вы тысячу раз видели трещину на потолке, назовите её. Начните перечислять предметы, которыми наполнено помещение. Дайте им характеристику. Например: коричневое двубортное пальто, летняя, плетенная белая шляпа, желтая ваза для цветов. Сконцентрировавшись на каждом отдельном элементе, вам удастся отвлечься от внутреннего напряжения, направив свое внимание на рациональное восприятие окружающей вас обстановки.

Упражнение 4. Место силы

Мысленно начертите перед собой линию. Вспомните, в каком месте вы чувствовали себя максимально наполненным, всесильным и спокойным человеком. Это может быть берег пляжа, храм, ваша детская комната или объятия матери. Представьте, что за чертой находится то самое место вашей силы. Настройтесь, сделайте шаг и закройте глаза. Примите удобное положение. Вспомните, как ваше тело чувствовало себя там. Каким был воздух? Чем пахло? Как вы себя чувствовали? Как энергия растекалась по вам? Пробудьте в этом месте столько, сколько вам необходимо, затем медленно откройте глаза, поблагодарите себя и выйдите за черту. Регулярно возвращаясь к себе в ресурсному, со временем вы научитесь подключаться к этому состоянию без труда.

Упражнение 5. Путешествие во времени

Иногда нам трудно принять решение, поскольку мы не можем ответить себе на вопрос, правильно ли мы поступаем. Нас одолевают сомнения – стоит ли браться за это дело/а что будет, если я поступлю иначе/могу ли я сделать на этот шаг/готов ли я? Выдохните. Представьте, что прошло уже энное количество лет, вы приняли решение и теперь пожинаете плоды. Что вы готовы сказать себе сегодняшнему? Попробуйте понять, как это решение повлияло на вашу жизнь. Что действительно оказалось важным, спустя время? Увеличьте дистанцию с собой настоящим и оцените масштаб проблемы, как бы оказавшись в другом времени, в будущем.