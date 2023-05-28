Ученые раскрыли смысл бороды у мужчин

Исследователи из Силезского университета в Катовице (Польша) обнаружили, что борода воспринимается мужчинами как доминирование, когда они взаимодействуют с другими.

В опросе приняли участие более 500 мужчин. Часть из них постоянно носит бороду, а другая часть любит гладкость на лице.

В результате стало ясно, что носящие бороду мужчины считают ее фактором повышения их сексуальности в глазах женщин. Однако и мужчины без бороды считали, что, сбривая ее, выглядят более привлекательными.

«Причем участники обеих групп хотели бы быть уникальными, чтобы повысить свою значимость в контексте межвидовой конкуренции. Те, кто считал растительность на лице более сексуальной, хотели бы, чтобы у других мужчин волос на лице было меньше. А те, кто предпочитал выбритость, хотели бы видеть других мужчин более бородатыми. Мы уверены: так мужчины хотят выделяться на фоне других», – пояснили ученые.

Что касается социальных ситуаций, то мужчины предпочитают наличие бороды в неформальных встречах, особенно с другими мужчинами.

«Мы считаем, что таким образом мужчины определяют позиции в обществе. Наличие бороды связано с доминированием и агрессивностью», – отметили исследователи.

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