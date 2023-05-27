Ученые назвали лучший возраст для занятия сексом

Существует мнение, что наилучшее время для интимной деятельности — это молодость. Однако учение решили опровергнуть это, предоставив данные опросов. Оказалось, что самый лучший секс происходит после 45 лет, сообщает сервис Happify.

Сначала опрашиваемые молодые девушки отмечали, что наилучший секс случался у них в 26 лет, тогда как у мужчин — в 32 года. Когда опрос дошел до людей пожилого возраста, данные заставили удивиться. Согласно опросу, их наиболее яркая сексуальная жизнь была в 46 лет.

Также исследователи из Университета Миннесоты совместно с учеными из Государственного университета Нью-Йорка обнаружили, что интимное удовлетворение приходит с годами. Несмотря на редкость интима, люди за 60 удовлетворены сексом больше, чем молодые люди.

Дело в том, что с возрастом количество секса переходит в качество. Мужчины утверждают, что в 50 лет испытывают больше удовольствия в постели, чем было в 40 лет. Примечательно, но удовлетворённость в сексе распространяется и на другие сферы жизни.

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