Ученые определили, как торчащие соски женщины влияют на восприятие ее интеллекта

Ученые из Нью-Йоркского университета опубликовали новое исследование, доказывающее, что женщины с торчащими сосками воспринимаются как менее умные, нравственные и порядочные. Работа была опубликована в журнале Evolutional Behavioral Sciences.

Для того, чтобы изучить, как реагируют люди на эрекцию сосков, работники университета проделали масштабную работу. В исследовании приняли участие 234 участника. Им предложили просмотреть 12 фотографий, на которых были запечатлены женщины с торчащими и не ярко выраженными сосками. После ознакомления со снимками они должны были сказать, какова вероятность измены той или девушки своему партнеру, а также насколько, по их мнению, она умна.

По результатам эксперимента ученые смогли доказать, что представительницы женского пола, у которых чаще всего эрегированные соски, воспринимаются окружающими как менее сообразительные и постоянные в отношениях. Также, по мнению участников исследования, они более открыты к сексуальным манипуляциям, нежели те дамы, чьи соски на фото не были заметны. Отмечается, что опросы проводились и среди женщин, и среди мужчин.

По словам ученых, итоги проведенной научной работы доказывают, что люди склонны делать поспешные выводы относительно незнакомцев лишь по каким-то отдельным признакам. В данном случае торчащие соски никак не могут указывать на интеллект их обладательницы, а лишь являются непроизвольным рефлексом.

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