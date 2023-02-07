Эйфория и отсутствие боли: названы семь неожиданных симптомов, указывающих на опасные болезни

Не всегда опасные заболевания сопровождаются ужасными симптомами, болями и отсутствием радости в жизни. Оказалось, что есть ряд с первого взгляда позитивных признаков, которые приносят даже гораздо больше страданий, чем негативные. Эксперты медицины рассказали изданию «Доктор Питер» о шести болезнях и их необычных особенностях.

Вас ничего не беспокоит в организме, и вы не чувствуете боли в принципе? Казалось бы, идеальная ситуация, вот только эти признаки указывают на довольно редкую патологию - синдром CIP. Человек, ничего не ощущая, постоянно живет с риском гибели, ведь боль – это естественный сигнал, который оповещает о повреждении тканей. А без него люди обязаны постоянно следить за состоянием своего тела.

Второй необычный симптом, указывающий, что у вас проблемы в организме – не работают рецепторы, отвечающие за определение горячего и холодного. Часто подобное возникает при онкологических поражениях мозга или серьезных травмах позвоночника.

Также стоит задуматься о походе к специалисту людям, которые видят мир в насыщенных и ярких красках. Психологи предупреждают, что гиперестезия часто встречается у тех, кто подвержен паническим атакам и другим тревожным расстройствам. Кроме того сильная чувствительность к внешним раздражителям может указывать на туберкулезную инфекцию.

Следующий признак могут пропустить люди, страдающие от проблем со сном, потому что в этом случае речь идет о тех, кто может отключиться в любом месте и в любое время. С одной стороны, это удобно, что не приходится мучиться, ворочаясь в постели, но с другой, это означает, что у человека вполне может быть нарколепсия. При этом заболевании можно контролировать сновидения, но при этом нельзя предположить, когда случится приступ, а это часто приводит к печальным последствиям.

Неожиданная эйфория и ощущение полного счастья – что может быть лучше? Однако именно это испытывает человек, который уже точно находится на смертном одре. Эксперты утверждают, что в последние минуты жизни люди испытывают агонию, когда их все жизненно важные органы отключаются, и продукты метаболизма действуют на мозг, как наркотик.

Еще одним необычным симптомом опасного заболевания является чрезмерная веселость. По словам врачей, ее испытывают люди со слабоумием, когда разрушается нервная система, включая головной мозг. Порой это состояние блаженства тянется у больных вплоть до самой смерти.

И последний признак, который указывает на наличие опасного недуга у человека – это абсолютное бесстрашие. Врачи предупреждают, что подобное встречается у пациентов с деменцией, сосудистым слабоумием и другими патологиями, связанными с нарушением работы мозга.

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