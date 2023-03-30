Ученые объяснили, почему при знакомстве надо обращать внимание на длину мужских пальцев

Мужские пальцы – то, на что следует обращать внимание при знакомстве в первую очередь. Канадские ученые провели соответствующее исследование и выяснили, о чем говорит данный параметр.

Оказалось, что пальцы указывают, насколько мужчина агрессивен. Если женщина не хочет получить авторитарного деспота, то стоит внимательно присмотреться к рукам.

Ученые проанализировали пальцы 300 мужчин и пришли к выводу: чем короче указательный палец по отношению к безымянному, тем неистовее ведет себя человек. Обычно безымянный палец у мужчин длиннее указательного.

Ученые подчеркнули, что этот вывод нельзя применять при оценке словесной агрессивности. Он также не подходит для анализа женского поведения.

Как пишет РБК, гипотеза ученых основана на уровне полового гормона – тестостерона.

Ранее уролог рассказал, можно ли определить размер полового органа по длине носа.