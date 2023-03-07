Длина носа не влияет на размер: интересные факты о мужском половом органе, которые пригодятся женщинам

Врач-уролог Марк Гадзиян развеял несколько мифов о мужском половом органе. Специалист, в частности, ответил на вопрос, можно ли определить размер по длине носа.

По его словам, половые органы мужчины не связаны ни с размером, ни с формой носа.

«На размер влияют лишь чувствительность рецепторов к половым гормонам и их содержание», - рассказал уролог.

Гадзиян опроверг информацию, что простатит вредит потенции. По его словам, он может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию и всего лишь.

Уролог также рассказал о влиянии алкоголя на эрекцию. По его словам, бокал вина или пара порций крепкого спиртного не повлияют, а вот если выпивать очень много, то такое возможно.

Гадзиян опроверг миф, что сельдерей со сметаной работают, как виагра. Ни тот, ни другой продукт не содержат вещества, влияющие на кровеносные сосуды и гормональный фон.

Врач рассказал, что тыквенные семечки не являются афродозиаком, но полезны для сперматозоидов – на возбуждении они не скажутся.

Гадзиян назвал неправдой информацию, что у мужчин существует лимит половых актов. Звучала информация, что их не бывает более 5,5 тысяч. Врач успокоил, что получится даже больше, ведь выработка сперматозоидов происходит в течение всей жизни.

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