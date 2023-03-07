Длина носа не влияет на размер: интересные факты о мужском половом органе, которые пригодятся женщинам
Уролог рассказал, можно ли определить размер мужского полового органа по длине носа.
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Врач-уролог Марк Гадзиян развеял несколько мифов о мужском половом органе. Специалист, в частности, ответил на вопрос, можно ли определить размер по длине носа.
По его словам, половые органы мужчины не связаны ни с размером, ни с формой носа.
«На размер влияют лишь чувствительность рецепторов к половым гормонам и их содержание», - рассказал уролог.
Гадзиян опроверг информацию, что простатит вредит потенции. По его словам, он может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию и всего лишь.
Уролог также рассказал о влиянии алкоголя на эрекцию. По его словам, бокал вина или пара порций крепкого спиртного не повлияют, а вот если выпивать очень много, то такое возможно.
Гадзиян опроверг миф, что сельдерей со сметаной работают, как виагра. Ни тот, ни другой продукт не содержат вещества, влияющие на кровеносные сосуды и гормональный фон.
Врач рассказал, что тыквенные семечки не являются афродозиаком, но полезны для сперматозоидов – на возбуждении они не скажутся.
Гадзиян назвал неправдой информацию, что у мужчин существует лимит половых актов. Звучала информация, что их не бывает более 5,5 тысяч. Врач успокоил, что получится даже больше, ведь выработка сперматозоидов происходит в течение всей жизни.
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