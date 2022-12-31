Ученые назвали норму шагов в день, которая снизит риск инсульта и инфаркта

Исследователи из США доказали, что определенное количество пройденных шагов в день в старости поможет снизить риск инсульта и инфаркта на 40-50 процентов. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Medical Xpress.

Ученая Аманда Палуч вместе со своей командой выяснила, что пожилые люди, совершавшие примерно шесть тысяч шагов в день, меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. Все их жизненные показали оказались намного лучше тех, кто проходил только две тысячи шагов.

При этом в исследовании отмечается, что не было выявлено положительного влияния ходьбы у молодых и здоровых людей. Ученые это связывают с тем, что инсульт и инфаркт чаще всего встречается именно у стариков.

К слову, большинство фитнес-тренеров настаивают, что для поддержания здоровья и подтянутой фигуры необходимо проходить минимум 10 тысяч шагов в день. При этом не стоит гнаться сразу за большими цифрами. Без подготовки человеку может быть тяжело выполнить эту норму, и это не страшно. Главное, идти к достижению результата постепенно. Начните с двух тысяч шагов, а затем постепенно увеличивайте расстояние во время прогулок. И совсем скоро и 10, и 15 тысяч шагов покажутся вам чем-то совсем обычным, что вы делаете каждый день. Измерять их количество и следить за прогрессом можно при помощи шагомера, который устанавливается на телефон, или же приобрести специальный спортивный браслет.

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