Как избавится от икоты за шестьдесят секунд

Диетологи перечислили пять простых способов снять икоту

Как бы мы ни договаривались не переедать на Новый год – к середине ночи нас почти наверняка подстережет икота.

Судорожное непроизвольное сокращение диафрагмы, как правило, не опасно. Но точно неприятно. И некрасиво.

Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова предлагает сразу несколько подручных способов, чтобы избавиться от икоты без применения каких бы то ни было медикаментов.

Самые простые и незаметные для окружающих:

Положить в рот кусочек лимона.

Залпом выпить два стакана воды комнатной температуры. Это приведет к резкому сокращению мышц пищевода, что блокирует спазм.

Более сложные, но и более действенные:

Резко наклониться вперед и прижать колени к груди.

Глубоко вдохнуть и по возможности задержать дыхание.

Самый сложный, и самый надежный: -Заткнуть уши и начать пить воду через соломинку.

Ну а профилактика икоты предельно проста: не надевайте во время застолья обтягивающие платья или узкие брюки. И заниматься на кухне сомнительной гимнастикой не придется