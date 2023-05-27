Мужчинам рассказали, что поможет продержаться во время секса на 2,5 минуты дольше

Ученые установили, что йога и бег помогут мужчинам дольше продержаться в постели. Так, при занятиях бегом минимум полчаса в день пять раз в неделю получится продлить половой акт на 2,5 минуты.

Йога для мышц тазового дна увеличивает продолжительность полового контакта на 30 секунд.

К таким выводам пришли британские ученые. Они проанализировали данные 3 485 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Средняя продолжительность секса у них составляла 50 секунд. При занятиях бегом и спортом продолжительность полового акта увеличилась в три раза.

Похожий эффект наступает при приеме препарата от преждевременной эякуляции. Однако лекарство хуже бега или йоги – в ряде случаев препарат вызывает тошноту и головокружение.

Ученые отмечают, что их выводы не окончательные: нужны дополнительные исследования на эту тему. Они лишь отмечают, что физическая активность может помочь всем.

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