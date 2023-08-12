Ученые нашли новый способ лечения рака полового органа

Исследователи из Института рака Дана-Фарбер обнаружили, что треть болеющих раком полового члена с ограниченными лимфоузлами метастазами, получают ответ на иммунотерапию.

В ходе исследования ученые проанализировали данные 92 болеющих, которые принимали препараты для иммунотерапии в течение различных испытаний. Все добровольцы были из разных стран, а принимали они ингибиторы иммунных контрольных точек (ИКТ) — пембролизумаб, ниволумаб и цемиплимаб.

В результате анализа стало ясно, что 13% всех пациентов и 35% пациентов с метастазами, ограниченными лимфатическими узлами, отвечали на терапию.

Отмечается, что доказать точную эффективность ИКТ при раке полового органа сложно, поскольку только у 1% имеется данное заболевание. Однако результаты помогут в дальнейших методах исследования.

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