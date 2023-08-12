Финские ученые сделали новое открытие благодаря оргазмам

Финские исследователи из Университета Турку обнаружили, что мозг мужчин выделяет опиоиды в момент оргазма, полученного от парной стимуляции.

Как объяснили ученые, опиоиды регулируют боль и удовольствие. При позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) опиоиды вырабатываются в гиппокампе, который отвечает за эмоции и память.

Эксперимент был проведен с участием шести мужчин. В ходе исследования их гениталии стимулировали постоянные партнерши в момент визуализации мозга. Участникам было сложно оставаться неподвижными во время сканирования, но всем удалось получить оргазм.

Сканирование показало, что стимуляция гениталиев перед оргазмом усиливала активность в гиппокампе и других областях мозга, которые отвечают за обработку эмоций и прикосновений. Профессор Патрик Джерн отметил, что это поможет в лечении проблем с оргазмом у людей.

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