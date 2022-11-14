Ученые NASA раскрыли трагичную теорию, почему мы до сих пор не встретились с внеземными цивилизациями

Специалисты NASA опубликовали новую гипотезу о том, почему человечество не может выйти на контакт с внеземными цивилизациями. Теория довольно трагична. По мнению ученых, вся разумная инопланетная жизнь уже давно сама себя погубила.

Исследователи лаборатории реактивного движения NASA выдвинули версию, что иные цивилизации самоуничтожились на низком уровне своего развития, когда еще не владели знаниями о том, как отправиться в дальний космос. Эта теория полностью подтверждает то, почему внеземные существа никак за все время не вышли на контакт с землянами.

В научной статье NASA «Избегание Великого фильтра: внеземная жизнь и будущее человечества во Вселенной» также отмечено, что подобная участь может ждать и нашу цивилизацию. По их мнению, нужно срочно предпринимать меры по сохранению нашей планеты и человечества в целом, чтобы не самоуничтожиться, как внеземные организмы.

«Ключом к успешному преодолению человечеством такого универсального фильтра является выявление деструктивных качеств в себе и их нейтрализация заранее», - констатирует один из авторов статьи Джонатан Цзян.

Самыми серьезными угрозами для земной цивилизации ученые считают ядерную войну, пандемию, климатические катаклизмы и выход из-под контроля искусственного интеллекта. Именно поэтому человечество должно научиться сотрудничать, чтобы вместе сохранить жизнь на Земле. В статье подчеркнули, что наша история показала, что только сообща всегда получалось достигать высочайших вершин изобретательства.

Ранее были опубликованы расчеты суперкомпьютера World One, который предсказал, когда нашей цивилизации придет конец. Как и ученые NASA, после многочисленных вычислений машина пришла к выводу, что апокалипсис ждет человечество в ближайшие десятилетия из-за проблем с экологией.