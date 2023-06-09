Ученые из Великобритании объяснили эволюционный смысл мастурбации

Ученые из США и Великобритании объяснили, какие эволюционные функции выполняет мастурбация у самцов приматов. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru со ссылкой на журнал Proceedings of the Royal Society B.

Считается, что в большинстве случаев мастурбация – это что-то неприемлемое. Но до этой минуты не было ясно, какую эволюционную функцию может выполнять такое поведение.

Ученые провели исследование на основании обширного исторического набора данных о мастурбации у приматов. Было проверено почти 400 источников, включая 246 научных публикаций, 150 анкет и личных бесед с приматологами и смотрителями зоопарков.

Исследования показали несколько возможных выгод этого процесса.

«Стимуляция полового органа позволяет самцам отделить сперму низкого качества от более качественной, что повышает вероятность успеха при последующем спаривании», – отмечается в сообщении.

Добавляется, что это было подтверждено исследователями, которые связали эту эволюционную адаптацию с высокой конкуренцией между самцами.

Также мастурбация уменьшает риск заражения венерическими заболеваниями, так как очищает уретру. Но роль женской мастурбации в эволюционной адаптации по-прежнему еще не установлена.

Ранее сообщалось, что участник «Фабрики звезд» Алексей Корзин раскрыл детали мастурбации Прохора Шаляпина на шоу.