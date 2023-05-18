Участник «Фабрики звезд» Алексей Корзин раскрыл детали мастурбации Прохора Шаляпина на шоу

Несколько лет назад «Фабрика звезд» была одним из самых популярных проектов на отечественном телевидении. Зрители сезон за сезоном наблюдали за тем, как начинающие вокалисты становятся популярными и растут в своем мастерстве. Но огромные рейтинги шоу делало и реалити, ведь за пределами сцены происходило все самое интересное и интимное. Так, в одном из выпусков было показано, как Прохор Шаляпин занимался онанизмом.

Об этом эпизоде два года назад откровенно заговорил Арсений Бородин, признавшись, что все действительно знали, чем занимался конкурсант, когда оставался один. Сам Прохор отвечал коллеге в довольно резкой форме на это. По его заявлению, мастурбацией увлекались все участники, просто под камерами в этот момент не посчастливилось оказать только ему. «Там теребили все! Кто-то ходил для этого в солярий, как Дима Колдун», - признавался Шаляпин.

Теперь о подробностях конфуза певца решил вспомнить и другой фабрикант Алексей Корзин. В беседе с Яной Чуриковой он рассказал, что еще во время съемок все узнали, что самоудовлетворение Прохора показали на всю страну. Более того, он сам увидел эти кадры, будучи еще в проекте.

«Все пикантные моменты мы обнаруживали в спортзале. Нас вывозили, чтобы мы приходили в чувство после круглосуточных съемок. Вот ты бежишь по дорожке, смотришь MTV… Ну было на что посмотреть. Что увидел Прохор Шаляпин? Он увидел себя, восхищенного собой», - рассказал Корзин.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что на «Фабрике звезд» камеры были даже в туалетах, но он быстро к этому привык, так как вся его жизнь – прямой эфир.