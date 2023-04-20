У трудоголиков часто болит живот: причин может быть несколько

Человеческий кишечник – индикатор состояния организма: оттуда «начинаются все болезни». Орган может страдать от разных факторов: не только внутренних, но и внешних. Главный из них – стресс.

Врач-диагност Ольга Малиновская заявила, что от болей в кишечнике, которые не связаны с питанием и продуктами, в числе первых страдают трудоголики.

«У них накладывается сразу несколько факторов», - сообщила эксперт.

По словам специалиста, речь идет не только о сильных одномоментных переживаниях, то есть стрессе, но и тревожности из-за ситуации в мире, быстром темпе жизни, многозадачности, напряженной работе.

Малиновская со ссылкой на исследование ученых отметила, что «стресс влияет на состав кишечного микробиома с такой же интенсивностью, как и, например, диета с высоким содержанием жирной пищи». «Любые события», происходящие в нашем организме, отражаются на кишечнике.

Помимо стресса, на микрофлору влияет прием антибиотиков, которые действуют не избирательно, а на все бактерии сразу: вредные и полезные.

Нарушение микробиома диагностируют с помощью анализов. При этом кишечник нередко сигнализирует о своем состоянии через кожу, суставы и даже головную боль, добавила медик.

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