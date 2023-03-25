У одного из 20 мальчиков растет женская грудь: в Москве заметили неприятную тенденцию

Андрологи в Москве заметили неприятную тенденцию: число юношей, у которых растет женская грудь, выросло. На 20 старшеклассников приходится как минимум один подросток с такой проблемой.

Об этом рассказал андролог Руслан Петрович. По его словам, причина гинекомастии связана с лишним весом – все больше мальчиков вступают в подростковый период, имея ненужные килограммы.

Во время полового созревания тестостерон у таких ребят преобразуется в женский гормон эстрадиол. В результате грудь у них формируется по женскому типу.

Существует единственный способ лечения гинекомастии – хирургический.

«Операция по удалению легко переносится и редко превышает 30 минут», - сказал врач сайту mk.ru.

Специалист советует удалять орган в подростковом периоде и не ждать совершеннолетия. Это позволит избежать серьезных комплексов.

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