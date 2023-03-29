У них не бывает рака и СПИДа: раскрыта правда об обрезанных мужчинах

Вокруг темы мужского обрезания существует множество мифов. Председатель Научного общества урологов Санкт-Петербурга Владимир Ткачук рассказал, где правда, а где домысел.

Первый миф гласит, что у обрезанных мужчин никогда не бывает рака и чем раньше удалена крайняя плоть, тем ниже риск заболеть онкологией.

Ткачук сообщил, что рак полового органа связывают со скапливанием смегмы, которая имеет канцерогенные свойства.

«При обрезании смегма стирается», - сообщил врач, отметив, что мужчины не обращались к ним с подобной проблемой.

Другой миф связан с мыслью о том, что обрезание защищает от СПИДа. После операции головка полового органа якобы меньше травмируется во время секса – это снижает риск заражения.

Ткачук заявил обратное: «Обрезанный член, наоборот, во время полового акта травмируется больше. От ВИЧ-инфекции обрезание тоже вряд ли защитит».

Ранее мы писали о трех преимуществах обрезанного пениса во время секса.