Названы три преимущества обрезанного полового органа во время секса

Мужское обрезание имеет три плюса для интимной жизни. Их перечислила психолог-сексолог Риналия Сафина.

Во-первых, обрезанный половой орган «выглядит более красиво».

Во-вторых, стимуляция может быть гораздо более яркой, так как без крайней плоти открытая головка лучше касается стенок влагалища.

В-третьих, гигиена такого органа становится проще.

Сафина развеяла миф, что обрезанный половой орган менее чувствителен. По словам специалиста, чувствительность заложена в человеке изначально.

Эксперт заключила, что глобальной разницы между обрезанным и необрезанным органом нет – и в том, и в другом случае мужчины могут одинаково получать удовольствие, пишет Газета.Ru.

Если говорить о плюсах обрезанного органа с точки зрения здоровья, то стоит отметить, что обрезание делается во избежание скапливания вредных бактерий под крайней плотью, а также для снижения риска заражения ЗППП.

Ранее мы писали, что мужское обрезание защищает женщину от серьезных заболеваний.