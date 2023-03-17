Названы три преимущества обрезанного полового органа во время секса
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Мужское обрезание имеет три плюса для интимной жизни. Их перечислила психолог-сексолог Риналия Сафина.
Во-первых, обрезанный половой орган «выглядит более красиво».
Во-вторых, стимуляция может быть гораздо более яркой, так как без крайней плоти открытая головка лучше касается стенок влагалища.
В-третьих, гигиена такого органа становится проще.
Сафина развеяла миф, что обрезанный половой орган менее чувствителен. По словам специалиста, чувствительность заложена в человеке изначально.
Эксперт заключила, что глобальной разницы между обрезанным и необрезанным органом нет – и в том, и в другом случае мужчины могут одинаково получать удовольствие, пишет Газета.Ru.
Если говорить о плюсах обрезанного органа с точки зрения здоровья, то стоит отметить, что обрезание делается во избежание скапливания вредных бактерий под крайней плотью, а также для снижения риска заражения ЗППП.
Ранее мы писали, что мужское обрезание защищает женщину от серьезных заболеваний.